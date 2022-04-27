UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Востоке за день уничтожили 75 оккупантов. Бои все еще продолжаются

Фото: на Востоке за день уничтожили 75 оккупантов (milinua)
Автор: Евгений Прокопенко

ОТГ "Схид" сообщает об уничтожении 75 оккупантов. Бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическая группировка "Восток".

В течение суток, 27 апреля, в районе оперативно-тактической группировки "Схид" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.

"Украинские защитники уничтожили: личного состава - 75, БМП - 1, АТ - 2, БПЛА - 2", - сообщили в командовании.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией относительно морального состояния врага на территории Донецкой и Луганской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДонбасс