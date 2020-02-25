Восточная Европа догоняет по доходам Западную, Украина отстает

Фото: коллаж (ec.europa.eu)

Через 30 лет после падения коммунизма странам Восточной Европы удалось приблизиться к уровню некоторых стран Юга Европы

Доход на душу населения в Польше с учетом реальной покупательной способности в 2019 году составил 33 891 долларов, что несколько больше, чем в Португалии (33 665 долларов). Об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные МВФ.

Таким образом, Польша обогнала еще одну страну Западной Европы. Польша уже сделала это четыре года назад по отношению к Греции. Однако в то время это было, по крайней мере, в той же степени результатом динамичного развития польской экономики, сколь и беспрецедентного коллапса греческой экономики (греческий ВВП сократился на треть).

Как отмечает издание, обгон Португалии - это действительно сигнал о том, что Польша достигла "пелотону" Западной Европы. Тот факт, что для этого потребовалось 30 лет, показывает, с какого низкого уровня Польша начинала после падения коммунизма.

Однако это явление шире и оно показывает, что Центральная Европа все чаще догоняет южные страны Евросоюза. В частности, Чешская Республика (38,8 тыс. долларов) вплотную приблизилась к уровню Италии (40,4 тыс. долларов).

В Восточной Европе, несмотря на разные отправные точки отдельных стран и разную политику, проводимую их правительствами в течение последних трех десятилетий, сохраняется удивительная стабильность в уровне развития. Мечта превратить Эстонию (35,8 тыс. долларов) в своего рода ультралиберальный Сингапур в Европе не сбылась: страна с населением меньше Варшавы остается на уровне развития Польши. То же самое можно сказать о Словакии (36,6 тыс. долларов) или даже Словении (38,4 тыс. долларов), когда-то жемчужине Югославии.

Как отмечает издание, аналогичное символическое соперничество с Великобританией в 2019 году (46,8 тыс. долларов) выиграла Франция (47,2 тыс. долларов), Россия (29,6 тыс. долларов) опустилась ниже Греции (30,2 тыс. долларов), в то время как Беларусь (20,6 тыс. долларов) уже оказалась беднее Мексики (20,9 тыс. долларов). Сербия (18,6 тыс. долларов), в 1980-х годах ключевая часть Югославии, бывшая явно богаче Польши, сегодня конкурирует с Ираком (18 тыс. долларов), а Украина (9,7 тыс. долларов) едва превосходит Марокко (9,2 тыс. долларов).

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу Еврокомиссии, самый высокий рост покажут Польша и Румынии. Экономика Польши вырастет на 3,3% в 2020 и 2021 годах по сравнению с 4,0% в 2019 году, в Румынии рост составит 3,8% в 2020 году и 3,5% в 2021 году. В других странах Восточной Европы рост будет на уровне 2-3%.

Отметим, по данным НБУ, отставание Украины по уровню средних зарплат от соседних стран остается огромным. В третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро. В то же время среднестатистический рабочий в Чешской Республике в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Республике Польша - 1142 евро (в 3 раза), на территории Российской Федерации - 636 евро (в 1,7 раза).