Востаннє як президент. Головне з прощальної промови Байдена в ООН

На початку Байден зазначив, що це його останній виступ на Генасамблеї ООН. Після чого розповів про свій багатий політичний досвід. Зокрема, про те, як був свідком холодної війни та війни у В'єтнамі, яка на той час була найдовшим конфліктом в історії США.

"Але Америка та весь світ впоралися без ядерної зброї. І довели холодну війну до кінця. Це було нелегко, але ми відновили історичний мир", - сказав він.

За його словами, сьогодні Америка разом із партнерами доводять, що "ми можемо примиритися" і рухатися вперед. Він також згадав, як боровся проти режиму апартеїду в ПАР, воєнних злочинів та проти "Аль-Каїди". А коли став президентом, вирішив вивести війська з Афганістану, а також повернув лідерство США в міжнародній політиці.

Про переломний момент в історії

Свою промову Байден продовжив словами про віру у можливість відновити мир у Секторі Газа, Судані і не тільки, відповідати на кліматичну кризу. "Демократія зараз стоїть перед ризиками, пов'язаними зі штучним інтелектом і так далі. Але те, що я бачу протягом десятиліть, маю надію, що ми можемо йти вперед", - зазначив він.

За час його президентства вдалося перемогти пандемію COVID, захистити Статут ООН та переконатися, що Україна виживе як вільна держава.

"Агресія, екстремізм і хаос розділяють світ. Наше завдання - переконатися, що сили, які тримають нас разом, сильніші за ті, які нас розділяють… Я вірю, що це один із переломних моментів в історії. І те, що ми робимо сьогодні , визначить наше майбутнє на десятиліття", - наголосив президент.

Він також назвав основні виклики, які стоять перед світом: агресія, голод, кліматичні зміни, хвороби та нові технології.

Про війну Росії проти України

Байден наголосив на тому, що на Генасамблеї ООН ухвалюють рішення про дії, які мають бути реалізовані, щоб впоратися з агресією.

"Коли Росія вторглася в Україну, ми повстали проти цього, щоб інституції відстоювали наші цінності. Понад 50 держав повстали проти цього, але найважливіше, що українці повстали. Хороші новини в тому, що війна Путіна провалилася у досягненні його основної мети. Україна все ще вільна", - сказав він.

Також Путін намагався послабити НАТО, але НАТО стало сильнішим, ніж будь-коли раніше, з двома новими членами, Фінляндією та Швецією. А тепер світ стоїть перед вибором: підтримати Україну чи дозволити Росії її зруйнувати.

"Я знаю свою відповідь. Ми не можемо відступитися і відвернутися. І ми не зупинимо свою підтримку України. І Україна отримає мир, згідно зі Статутом ООН", - додав Байден.

Про відносини з Китаєм

"США продовжать дотримуватись своїх принципів у відносинах з Китаєм. У співпраці з Пекіном необхідно зупинити поширення наркотиків", - заявив американський лідер.

На його думку, сторони мають відмовитись від військової конкуренції, а також захистити найпросунутіші технології. Крім того, Пекін та Вашингтон мають разом працювати над світом в Індо-Тихоокеанському регіоні та на Середньому Сході.

Про війну Ізраїлю проти ХАМАС та "Хезболли"

Байден назвав ситуацію в секторі Газа катастрофічною. І заявив, що Рада безпеки ООН закликає припинити вогонь, щоб "припинилися страждання Гази" і регіон було звільнено від ХАМАСу.

Майже рік після початку війни проти ХАМАС, почалася ескалація на північному кордоні Ізраїлю проти бойовиків "Хезболли". Але дипломатичне рішення все ще існує, наголосив він.

"Ми бачимо, що мир має дві умови. Палестинці мають жити у безпечній власній державі. Прогрес до миру дасть нам сили, щоб протистояти загрозі, яку створює Іран, переконатися, що він ніколи не отримає ядерної зброї", - додав Байден.

Про голод та глобальне потепління

Байден зазначив, що сьогодні важку гуманітарну кризу переживає Судан, де 8 млн людей на межі голоду, а сотні тисяч вже голодують.

"ООН надає гуманітарну допомогу. І наші партнери допомагають боротися зі світовим голодом. Світ має змусити ці режими зупинитися, припинити розривати свої країни та припинити війну", - сказав президент США.

За його словами, відсутність війни - це шанс для того, щоб жити гідно та бути захищеними від кліматичних змін. Він також зазначив, що його адміністрація інвестувала понад 150 млрд доларів на підтримку сталого екологічного розвитку. І в рамках Паризької кліматичної угоди США скоротять викиди до 2030 року.

Крім того, необхідно доставити мільйони доз вакцин до країн, що розвиваються.

"Ми закликаємо країни допомогти з мільярдами доларів… інвестувати у глобальний розвиток. Щоб зробити це разом, ми повинні зберігати ефективні та інклюзивні структури ООН. Як амбассадор ООН я запропонував план розвитку. Час рухатися вперед, щоб припинити війни та страждання", - наголосив Байден. .

Про погрози штучного інтелекту

Зараз світ стоїть перед викликом технологічних змін, найбільших за останні 50 років. "Штучний інтелект змінює наші життя, роботу і навіть наші війни. Науковий прогрес прискорюється так, як ми не бачили раніше. ШІ становить глибокі ризики, від дипфейків та спотвореної інформації до зброї. Ми повинні сформувати стандарти", - заявив він.

Байден додав, що ніхто не знає, як розвиватиметься і використовуватиметься штучний інтелект. Але необхідно переконатися, що застосовуватись він буде безпечно.

"Оскільки він стає більш потужним, ми повинні захищати наші цінності. Ми повинні отримувати користь від нього. Він не повинен підривати цінність і гідність людського життя. Ми повинні переконатися, що ШІ допомагає звичайним людям, а не дає диктаторам більше сили, щоб керувати людьми". Можливо, це найбільший виклик нашого часу", - припустив він.

Про політичну відповідальність

Байден зазначив, що влітку вирішив не йти на другий термін. "Це було важке рішення, президентство - це була місія мого життя. І хоча я люблю свою роботу, я більше люблю свою країну. Час для нового покоління керувати цією державою", - сказав він.

Він також закликав світових лідерів не забувати, що є речі, які важливіші за владу.

"І це люди, ваші люди, вони найважливіші. Не забувайте, що ми тут, щоби служити нашим людям, а не навпаки. Тому що наше майбутнє дає потенціал нашим людям дихати вільно, здобувати освіту ... - це і є головна мета демократії", - підсумував Байден.