Востаннє бачили в Ростові. У Росії загубили Пригожина, - ЗМІ

У прес-службі Пригожина заявили, що він поки що не на зв'язку. Востаннє його бачили, коли він залишав Ростов, однак де він зараз - їм невідомо

"Він передає всім привіт і відповість на запитання, коли буде на нормальному зв'язку", - сказали у прес-службі у відповідь на запит росЗМІ.

Похід бойовиків Пригожина на Москву

Між Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу вже декілька місяців триває конфлікт, але днями він різко загострився. Ватажок "вагнерівців" заявив, що війська РФ нібито вдарили по тиловому табору його найманців. Пригожин оголосив, що "йтиме на Москву", але почав з Ростова.

Вчора після опівночі Пригожин заявив, що його війська рухаються по Ростовській області, а вже на ранок "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові, зокрема штаб Західного військового округу РФ. Після цього колона "вагнерівців" рушила на Москву.

Пригожин заявив про припинення "походу" на Москву

Однак під вечір засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин неочікувано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

"ПВК "Вагнера" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на Марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців", - йдеться у повідомленні його прес-служби.

Втручання Лукашенка

Заяві Пригожина передувало повідомлення прес-служби самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, де йшлося про те, що білоруський диктатор умовив ватажка "вагнерівців" почати деескалацію та припинити свій похід на Москву.

У Лукашенка заявляли, що Пригожину запропонували "абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації", який передбачає гарантії безпеки для бойовиків "Вагнера".

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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