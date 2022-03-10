ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Для восстановления Украины надо использовать замороженные российские активы, - глава НБУ

Новина українською →
Украина, Четверг 10 марта 2022 14:22
Для восстановления Украины надо использовать замороженные российские активы, - глава НБУ Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россию следует заставить заплатить за возмещение ущерба, причиненного во время вторжения в Украину. Глава НБУ Кирилл Шевченко предлагает использовать для этого замороженные средства центробанка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шевченко BBC.

"Потребность в деньгах будет огромной", - сказал он.

По его словам, это может быть выполнено за счет кредитов и грантов от многонациональных организаций и прямой помощи из других стран. "Однако необходимо получить большую долю финансирования в качестве репараций от агрессора, включая средства, которые в настоящее время заморожены в наших союзных странах", - сказал Шевченко.

Большая часть валютных резервов России в размере 630 миллиардов долларов находится за пределами страны и фактически заморожена санкциями в США, ЕС и других странах. Это даст миллиарды для восстановления - если Украина сможет получить к ним доступ после окончания войны.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины