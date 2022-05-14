Восстановление возмещения НДС даст мощный импульс для развития экономики, - эксперт

"Из-за остановки возмещения НДС с начала марта предприятия ГМК не имеют доступа к 20% своих оборотных средств, что приводит к вынужденному сокращению закупок сырья, материалов и услуг, необходимых для производственного процесса. А от этого страдают тысячи их подрядчиков и сотни тысяч занятых в ГМК и смежных отраслях работников, в конечном итоге потери несет бюджет Украины", - пояснил Каленков.

По его словам, утвержденный парламентом законопроект № 7360 позволяет продолжить начатые еще до войны документальные проверки налоговой отчетности, устанавливает сроки возмещения НДС за период, начиная с февраля 2022 года и предусматривает другие корректировки законодательства, необходимые для перезапуска возмещения НДС экспортерам.

"Надеюсь, президент как можно скорее подпишет принятые законодательные изменения, а Министерство финансов со своей стороны не будет медлить с урегулированием бюрократических преград. Принятие этих решений придаст мощный импульс восстановлению производства и увеличению валютных поступлений от экспорта металлопродукции, а следовательно и укреплению страдающей от рашистского нашествия экономики Украины", - резюмировал эксперт.

Как известно, возмещение НДС экспортерам было заблокировано в апреле этого года. Из-за этого предприятия потеряли доступ к 20% оборотных средств и были вынуждены сокращать объемы производства.

Европейская бизнес ассоциация, в свою очередь, призвала власти как можно скорее решить эту проблему.