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На восстановление разрушенных городов Украины направили первый миллиард гривен, - Шуляк

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 11:58
На восстановление разрушенных городов Украины направили первый миллиард гривен, - Шуляк Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Правительство профинансировало восстановление инфраструктуры украинских городов, пострадавших от российской агрессии, на миллиард гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Восстановление Украины началось, у нас очень много работы, поэтому медлить нельзя. Из резервного фонда выделили первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий", - сказала Шуляк.

По ее словам, 400 млн грн выделили Киевской области, по 250 млн грн пойдут на восстановление Черниговской и Сумской областей, еще 100 млн грн предусмотрено на восстановление Житомирщины.

"Деньги пойдут на ремонт инженерных сетей для восстановления тепла, газа, воды и электроэнергии. Также будут финансировать разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные потребности", - пояснила Шуляк.

Она также заверила, что это только начало программы восстановления Украины после российской агрессии.

"Это лишь первый этап, и впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", - резюмировала Шуляк.

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Елена Шуляк
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