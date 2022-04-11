На восстановление разрушенных городов Украины направили первый миллиард гривен, - Шуляк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Восстановление Украины началось, у нас очень много работы, поэтому медлить нельзя. Из резервного фонда выделили первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий", - сказала Шуляк.

По ее словам, 400 млн грн выделили Киевской области, по 250 млн грн пойдут на восстановление Черниговской и Сумской областей, еще 100 млн грн предусмотрено на восстановление Житомирщины.

"Деньги пойдут на ремонт инженерных сетей для восстановления тепла, газа, воды и электроэнергии. Также будут финансировать разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные потребности", - пояснила Шуляк.

Она также заверила, что это только начало программы восстановления Украины после российской агрессии.

"Это лишь первый этап, и впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", - резюмировала Шуляк.