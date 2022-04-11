На відбудову зруйнованих міст України направили перший мільярд гривень, - Шуляк

Уряд профінансував відновлення інфраструктури українських міст, які постраждали від російської агресії, на мільярд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Відбудова України розпочалася, у нас дуже багато роботи, тому зволікати не можна. З резервного фонду виділили перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій", - сказала Шуляк.

За її словами, 400 млн грн виділили Київській області, по 250 млн грн підуть на відбудову Чернігівської та Сумської областей, ще 100 млн грн передбачено на відбудову Житомирщини.

"Гроші підуть на ремонт інженерних мереж для відновлення тепла, газу, води та електроенергії. Також фінансуватимуть розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби", - пояснила Шуляк.

Вона також запевнила, що це лише початок програми відновлення України після російської агресії.

"Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги", - резюмувала Шуляк.