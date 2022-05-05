Восстановление Ирпеня: в процессе возрождения города участвуют 120 проектантов

“Населенные пункты Киевщины сильно пострадали от рук захватчиков. Оккупанты целенаправленно уничтожали наши дома, больницы, школы, культурные сооружения. Но мы все восстановим. У меня нет сомнений в этом, когда я вижу, сколько людей откликнулись на призыв о помощи. Верю, что сможем построить новую Киевщину, еще более развитую и процветающую. Спасибо каждому, кто сегодня присоединился к нашей команде восстановления области”, - отметил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Также он отметил, что все прибывшие проектанты будут задействованы в планировании новой стратегии развития города.

“Очень много людей откликнулось. Это говорит о том, что для каждого из нас важно быть причастным к развитию Украины. Уже сегодня вы вносите огромный вклад в восстановление Киевской области, отдавая свое время и часть энергии”, - отметил руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба.