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Восстановление Ирпеня: в процессе возрождения города участвуют 120 проектантов

Фото: голова Киевской ОВА Алесандр Павлюк (t.me/kyivoda)
Автор: РБК-Украина

Украинские архитекторы примут участие в восстановлении Ирпеня от последствий российской агрессии. В процессе создания предварительного плана уже задействованы 120 проектантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

“Населенные пункты Киевщины сильно пострадали от рук захватчиков. Оккупанты целенаправленно уничтожали наши дома, больницы, школы, культурные сооружения. Но мы все восстановим. У меня нет сомнений в этом, когда я вижу, сколько людей откликнулись на призыв о помощи. Верю, что сможем построить новую Киевщину, еще более развитую и процветающую. Спасибо каждому, кто сегодня присоединился к нашей команде восстановления области”, - отметил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Также он отметил, что все прибывшие проектанты будут задействованы в планировании новой стратегии развития города.

“Очень много людей откликнулось. Это говорит о том, что для каждого из нас важно быть причастным к развитию Украины. Уже сегодня вы вносите огромный вклад в восстановление Киевской области, отдавая свое время и часть энергии”, - отметил руководитель гуманитарного направления Алексей Кулеба.

Напомним, что 28 марта украинские защитники освободили Ирпень от захватчиков. Инфраструктура города сильно пострадала из-за действий российских оккупантов.

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