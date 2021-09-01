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Восстановление экономики Украины ускорилось: НБУ назвал причины

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Украина, Среда 01 сентября 2021 11:31
Восстановление экономики Украины ускорилось: НБУ назвал причины Фото: НБУ назвал причины ускорения экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 2,3% г/г. Это немного выше, чем в июне (1,7%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (август 2021 года).

Восстановление экономики Украины ускорилось: НБУ назвал причины

"Одним из основных факторов оживления экономической активности было наверстывание темпов уборки урожая в условиях более высокой, чем прошлогодняя, урожайности, благодаря чему в сельском хозяйстве возобновился рост (на 9,2% г/г)", - говорится в обзоре.

Кроме того, в условиях жаркой погоды возобновился рост энергетики, впрочем объемы промышленного производства в целом остались на уровне прошлого года (рост на 0,2% г/г).

Хотя внешняя конъюнктура была благоприятной для добычи металлических руд и металлургии, сравнительно низкий прошлогодний урожай продолжал сказываться на пищевой промышленности и оптовой торговле, а сокращение объемов транзита газа и далее сдерживало грузооборот, отметили в НБУ.

Устойчивый потребительский спрос поддерживал высокие темпы роста розничной торговли и пассажирооборота. Объемы строительства сократились (на 0,5% г/г) из-за сдержанного бюджетного финансирования дорожного строительства и инфраструктурных проектов, говорится в обзоре.

По данным НБУ индекс производства базовых отраслей в июле 2020 года упал на 4,4%.

Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановление экономики Украины после кризиса. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.

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