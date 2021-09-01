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Відновлення економіки України прискорилося: НБУ назвав причини

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Україна, Середа 01 вересня 2021 11:31
Відновлення економіки України прискорилося: НБУ назвав причини Фото: НБУ назвав причини прискорення економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зріс на 2,3% р/р. Це трохи вище, ніж у червні (1,7%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (серпень 2021 року).

Відновлення економіки України прискорилося: НБУ назвав причини

"Одним з основних чинників пожвавлення економічної активності було надолуження темпів збирання врожаю в умовах вищої за торішню врожайності, завдяки чому в сільському господарстві відновилося зростання (на 9,2% р/р)", - йдеться в огляді.

Крім того, в умовах спекотної погоди відновилося зростання енергетики, втім обсяги промислового виробництва загалом залишилися на рівні минулого року (зростання на 0,2% р/р).

Хоча зовнішня кон’юнктура була сприятливою для добування металевих руд і металургії, порівняно низький торішній урожай продовжував позначатися на харчовій промисловості та оптовій торгівлі, а скорочення обсягів транзиту газу і далі стримувало вантажообіг, зазначили в НБУ.

Сталий споживчий попит підтримував високі темпи зростання роздрібної торгівлі та пасажирообороту. Обсяги будівництва скоротилися (на 0,5% р/р) через стримане бюджетне фінансування дорожнього будівництва та інфраструктурних проектів, йдеться в огляді.

За даними НБУ Індекс виробництва базових галузей у липні 2020 року впав на 4,4%.

Нагадаємо, у липні НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи. Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,8%.

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