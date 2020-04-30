В условиях глобального экономического кризиса главным драйвером восстановительного роста станет промышленный бизнес. Об этом заявил генеральный директор группы СКМ Олег Попов, передает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт СКМ.

"Я уверен - и в мире, и в Украине главным фактором в преодолении неопределённости, главным драйвером роста, главной точкой опоры будет бизнес. Причём именно промышленный бизнес. Именно из реального сектора экономики вырастет новая определённость. Вслед за промышленностью восстановятся малый и средний бизнес, сервисы, креативная экономика", - заявил Попов.

По его словам, группа СКМ прилагает максимальные усилия по сохранению промышленного производства на своих активах и хозяйственных цепочек со смежными бизнесами.

"С одной стороны - мы продолжаем работать, вести бизнес "как обычно", что в текущем моменте почти подвиг. Наши предприятия переведены на особый режим, на них внедрены новые нормы гигиены и безопасности. С другой стороны - мы проводим большую работу по сохранению ликвидности, чтобы иметь возможность платить нашим сотрудникам зарплаты, а нашим подрядчикам - оплачивать их работу. Но самое главное - мы продолжаем инвестировать в наши ключевые проекты, прежде всего - в промышленных бизнесах", - пишет гендиректор СКМ.

По мнению Попова, сейчас большой легальный промышленный бизнес является важнейшим элементом экономического фундамента страны.

"В периоды потрясений обнажается экономическая правда — финансовой опорой государства являются только те бизнесы, которые честно платят зарплаты и налоги. Особенно для Украины, где значительная доля экономики находится в тени. Бизнес Рината Ахметова - главный легальный бизнес страны. И крупнейший частный налогоплательщик. Налоги - единственный источник денег в бюджете страны. Наши налоги - это зарплаты, пенсии, дороги, образование, оборона и медицина", - подчеркнул он.

В то же время, восстановление экономики может занять длительное время. Для ускорения этого процесса топ-менеджер СКМ предлагает украинскому бизнес-сообществу и государству соблюдать три принципа: солидарность, профессионализм и экономический патриотизм.

"Сейчас нет места пустому популизму и конъюнктурным лозунгам. Чтобы выстоять, нужен профессиональный диалог бизнеса и государства. Украинская экономика сейчас нуждается в четком фокусе на главных секторах и точках восстановительного роста. Нам всем нужен четкий план и много-много работы", - резюмировал Попов.

Напомним, группа СКМ - управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др. 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.