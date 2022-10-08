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Восьмий пакет санкцій ЄС не заважатиме Росії заробляти на експорті металопродукції, - аналітика

Фото: восьмий пакет санкцій ЄС не заважатиме Росії заробляти на експорті металопродукції (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

У рамках четвертого пакету санкцій Євросоюз з 1 квітня 2022 року заборонив імпорт із Росії сталевих продуктів - прокату та труб. Восьмий пакет санкцій нібито розширює запроваджені раніше обмеження, втім він не вплине на експорт російської металопродукції до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику GMK Center.

"З урахуванням восьмого пакету санкцій та раніше запроваджених обмежень, під заборону потрапили чорні метали та вироби з них, при цьому обмеження не стосуються чугуну та феросплавів. Крім того, нові обмеження на імпорт сталі набирають чинності з 30 вересня 2023 року, а окремих сталевих напівфабрикатів - з 1 квітня, і навіть з 1 жовтня 2024 року", - йдеться в статті.

У ГМК Центрі пояснюють: у ЄС розташовані перекатні заводи (зокрема російських компаній), які працюють на імпортних напівфабрикатах. Тому європейські перекатники виступили передусім проти заборони імпорту слябів з Росії – і, судячи з усього, їх почули.

"Хоча санкції прямо забороняють імпорт сталевої продукції, виробленої в третіх країнах з російської сталі, але незрозумілий механізм контролю, а його потенційна ефективність викликає сумніви. Крім того, Росія зможе нарощувати експорт чавуну, на який санкції не поширюються. Тобто російський чавун можна буде експортувати як до країн ЄС, так і до Туреччини, Китаю та інших країн, які зможуть постачати до ЄС продукцію, виготовлену з російського чавуну. Причому зростання експорту російського чавуну можливе за будь-якого сценарію", - резюмує видання.

Докладніше про новий пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна "Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений”.

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ЕвросоюзРосійська Федераціяекспорт металобрухту