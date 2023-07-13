У восьми містах Італії запровадили "червоний" рівень небезпеки. В чому причина

За даними видання "червоний" рівень небезпеки говорить про те, що спека небезпечна не лише для літніх чи клінічно вразливих людей, дітей, а й для всього населення.

До цього списку увійшли: Болонья і Вітербо, Флоренція, Фрозіноне, Латина, Перуджа, Рієті та Рим. Крім того, до цього списку увійдуть і Кампобассо, Пескара.

"Поточна хвиля тепла, за прогнозами, триватиме весь тиждень, а температура перевищить 40° за Цельсієм", - пише видання.

Видання також наводить дані дослідження, координованого Барселонським інститутом глобальної охорони здоров'я та опублікованого цього тижня в журналі Nature Medicine, показало, що понад 18 тисяч людей загинули в Італії через сильну спеку, яку країна пережила минулого літа.

Вчені кажуть, що кліматична криза, спричинена викидами парникових газів людиною, робить екстремальні погодні явища, такі як періоди сильної спеки, посухи, сильні шторми та повені, більш частими та інтенсивними.

Як повідомлялось, хвиля тепла "Церебра" охопила деякі райони півдня Європи та північного заходу Африки і найближчими днями може побити температурні рекорди. Від спеки в Італії помер чоловік.

Літо в Україні

Цього літа погоду в Україні, як і по всій земній кулі, визначає явище Ель-Ніньо, яке викликає підвищення середньої температури Землі. Його особливістю якраз і є поява рекордних температур.

Передбачається, що температура в липні зафіксується на рівні вище норми, а от у серпні може бути ще спекотніше. Детальніше про погоду на літній сезон - у матеріалі РБК-Україна.