Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений

Європейський союз готовий запровадити восьмий пакет санкцій щодо Росії. Вже завтра, 6 жовтня, єврочиновники можуть розкрити деталі нових обмежень. Вже точно відомо, що їх не лише розширять, а і, як очікується, запровадять рамки, які не дозволять країні-агресору оминати санкції.

Із важливого: у новому пакеті планується запровадження граничної ціни на російську нафту. Але поки що йдеться лише про нафту, яка доставляється морем, а не через трубопроводи.

Крім того, у Євросоюзі розширять список санкцій юридичних та фізичних осіб. За словами верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, санкції буде поширено на чиновників, офіцерів-пропагандистів, причетних до організації псевдореферендумів на окупованих територіях України, а також громадян Росії та інших країн, які допомагають обходити санкції.

Крім того, планується заборона ввезення до ЄС додаткової групи товарів на загальну суму близько 7 млрд євро та нові обмеження на постачання до РФ електронних компонентів, авіаційних частин та хімікатів, що використовуються у військово-промисловому комплексі.

Проект нового пакету санкцій було обговорено на початку тижня на рівні послів і 5 жовтня планується узгодити остаточний варіант документа. "Я вірю, що до закінчення цього пленарного засідання ми досягнемо згоди всередині Ради і ухвалимо спільну пропозицію, висунуту Єврокомісією", – заявив Боррель, виступаючи в Європарламенті в середу вранці. Остаточне схвалення восьмого пакету санкцій може відбутися 7 жовтня на саміті ЄС у Празі.

Нафту заженуть у рамки

Поки що немає гарантій, що санкції не зазнають змін, оскільки, за інформацією Politico, деякі країни стурбовані підготовленими заходами. Поки що фактична гранична ціна нафти чи діапазон, в якій вона має бути, не визначені.

"Мальта, Греція та Кіпр, чий танкерний флот перевозить більшу частину російської нафти, були стурбовані впливом обмеження цін на нафту на їхні судноплавні галузі. Це призвело до деяких поступок щодо цих країн, згідно з чернеткою тексту", – пише видання.

За словами представника американського Мінфіну Бена Харріса, гранична ціна буде все-таки досить високою, щоб Росія мала економічні стимули для її видобутку. Ймовірно, обмеження запровадять спочатку на ціну сирої нафти, потім – на дизельне паливо та інші нафтопродукти.

На якому рівні буде встановлена стеля, досі невідомо. За словами Харріса, вона перевищуватиме собівартість нафти на найдорожчій свердловині РФ. Але при цьому в США вважають, що обмеження цін на нафту дозволить 50 країнам, що розвиваються, економити до 160 млрд доларів на рік.

Обмеженням ціни країни G7 хочуть скоротити прибуток Росії та, відповідно, фінансові можливості для продовження війни в Україні. Багато країн заборонили імпорт російської нафти та палива, але РФ значною мірою зберегла доходи шляхом збільшення продажів сирої нафти до Азії, у тому числі до Китаю та Індії. Останні декілька місяців від продажу нафти РФ отримує майже по 18-19 млрд доларів, і це при падінні ціни.

Фактично після введення європейських санкцій обсяг нафти, що продається Росією, може не сильно скоротитися, але дохід від цього повинен знизитися суттєво, припускає директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Мета спочатку була не скоротити обсяг продажу, а скоротити саме прибуток", - зазначив він у коментарі РБК-Україна. Зараз, якщо буде запроваджено цінову стелю, то колишні заборони на імпорт нафти третім країнам фактично буде неважливим.

"Можна буде купувати російську нафту, але лише якщо продавець буде згодний встановлювати ціну в межах обмежень. І якщо раніше вводилася заборона на страхування, фрахт судів, фінансові операції та надання логістичних послуг, то якщо ціна буде у встановлених межах, то всі ці послуги можна буде надавати", – зазначив Рябцев.

Така ситуація буде вигідною і Китаю, і Індії, які зараз домовляються з Росією про цінові знижки. "Фактично це буде легалізація цих знижок. Китаю та Індії стане вигідніше та легше купувати російську нафту ", - пояснив експерт.

Для себе ЄС уже запровадив обмеження на імпорт нафти – вони почнуть діяти від грудня. Наразі мета – залучити треті країни до цього процесу, вважає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Якщо будуть введені загальні санкції – ЄС, США та Канадою та всіма, скажімо так, нафтовими країнами, і вони спільними зусиллями перекриють можливість страхування угод, за якими ціна вища за встановлений прайс, то тоді це спрацює. А якщо приєднається Китай та Індія, то це спрацює на 100%.Наскільки я знаю, Китай не проти, і зараз йдуть переговори між США та Китаєм щодо того, в якому форматі Пекін може приєднатися до цього процесу. Для Китаю це буде вигідно, оскільки ціновий коридор дозволить купувати російську нафту дешевше", - зазначив Харченко.

Головне – у деталях

Навіть якщо рішення про обмеження ціни буде прийнято, то для її фактичного встановлення знадобиться якийсь час. "За розміром ціни є різні позиції. І я думаю, що для остаточного її визначення та вироблення механізмів контролю знадобиться місяць-два", – зазначив Харченко.

Обмеження ціни газу, хоч і обговорювалося раніше, до нового пакету санкцій не увійшло незважаючи на те, що наприкінці вересня 15 країн, включаючи Францію, Італію, Іспанію, Польщу, пропонували такий крок. В інших країнах, зокрема Німеччині, Данії та Нідерландах, газові санкції викликали побоювання. Вони бояться, що обмеження ціни на газ посилить енергетичну кризу в Європі.

Отже, виходячи з реальної ситуації, обмеження цін на газ поки що практично неможливе. Дискусії на цю тему можуть лише ускладнити відносини усередині ЄС. А введення цінового коридору для російської нафти особливих суперечок не викликає і може перекрити кисень для Росії вже незабаром.

До остаточного затвердження восьмого пакету санкцій формулювання у документі можуть бути доопрацьовані, але кардинально вже не зміняться, вважає Харченко. Остаточний аналіз всього пакету та нафтових санкцій зокрема можна буде дати лише після фінальної версії документа.

"Санкції можуть бути скориговані в деталях, але саме в них, як відомо, і криється диявол", – зазначив Харченко.