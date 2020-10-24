ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

С воскресенья поезда "Укрзализныци" будут курсировать по зимнему времени

Автор: Дмитрий Левицкий

С воскресенья, 25 октября, поезда начнут курсировать по зимнему времени. Ночью воскресенья в Украине переведут часы.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По словам министра, время отправления и прибытия поездов в уже приобретенных билетах указано с учетом перевода часов.

"Те, кто планируют совершать путешествия или встречать своих близких и гостей в этот день, будьте внимательны и не забудьте перевести часы вовремя", - отметил Криклий.

Напомним, 25 октября 2020 года в 4 часа по киевскому времени Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов необходимо перевести на 1 час назад.

Как писало РБК-Украина, народные депутаты планируют отменить ежегодный перевод часов на летнее и зимнее время

Позже в Кабинете министров назвали условие, при котором Украина может отказаться от перевода часов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Укрзализныцязимнее времяВладислав Криклий