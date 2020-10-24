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С воскресенья поезда "Укрзализныци" будут курсировать по зимнему времени

Киев, Суббота 24 октября 2020 20:37
С воскресенья поезда "Укрзализныци" будут курсировать по зимнему времени
Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

С воскресенья, 25 октября, поезда начнут курсировать по зимнему времени. Ночью воскресенья в Украине переведут часы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По словам министра, время отправления и прибытия поездов в уже приобретенных билетах указано с учетом перевода часов.

"Те, кто планируют совершать путешествия или встречать своих близких и гостей в этот день, будьте внимательны и не забудьте перевести часы вовремя", - отметил Криклий.

Напомним, 25 октября 2020 года в 4 часа по киевскому времени Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов необходимо перевести на 1 час назад.

Как писало РБК-Украина, народные депутаты планируют отменить ежегодный перевод часов на летнее и зимнее время

Позже в Кабинете министров назвали условие, при котором Украина может отказаться от перевода часов.

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Новости Украины Общество Укрзализныцязимнее времяВладислав Криклий

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