З неділі потяги "Укрзалізниці" курсуватимуть за зимовим часом

Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

З неділі, 25 жовтня, потяги почнуть курсувати за зимовим часом. Вночі неділі в Україні переведуть годинники.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, час відправлення та прибуття поїздів у вже придбаних квитках вказаний з урахуванням переведення годинників.

"Ті, хто планують здійснювати подорожі чи зустрічати своїх близьких та гостей у цей день, будьте уважними та не забудьте перевести годинники вчасно", - наголосив Криклій.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року о 4 годині за київським часом Україна перейде на зимовий час. Стрілку годинника необхідно перевести на 1 годину назад.

Як писало РБК-Україна, народні депутати планують скасувати щорічне переведення годинників на літній та зимовий час

Пізніше в Кабінеті міністрів назвали умову, за якої Україна може відмовитися від переведення годинників.