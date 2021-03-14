В воскресенье температура в Украине поднимется до 10 градусов тепла

В воскресенье, 14 марта, в Украине сохранится теплая погода. Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 6-10 градусов тепла, в восточных областях ночью 2-5 градусов мороза, днем 3-5 градусов тепла.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в южной части туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/сек.

В западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

По прогнозу синоптиков, в Киеве облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 7-9 градусов тепла.

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в Украину уже в субботу, 13 марта, придет атмосферный фронт с Атлантики, который принесет кратковременное потепление. Но потом снова ожидаются снег и морозы.

Как отметила Голеня, температура поднимется до 5-10 градусов тепла и теплая погода сохранится до вторника, 16 марта.

"А 17-18 марта мы будем снова ждать циклон, там будет ухудшение погодных условий. Снова осадки в виде дождя и мокрого снега. И после этого снова уже зайдет холод, ночная температура будет 2-7 мороза, а дневная - около 0-5 градусов тепла, не больше", - сказала она.

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала РБК-Украина, что весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается не раньше середины марта.