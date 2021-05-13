При восхождении на Эверест погибли два альпиниста. Это первые жертвы в сезоне

По данным организаторов экспедиции, 41-летний Абдул Вараич из Швейцарии успешно покорил вершину, но во время спуска его состояние резко ухудшилось, и он умер.

Американец Пувэй Лю (55 лет) умер в последнем на пути к вершине лагере. Он достиг точки восхождения под названием Ступень Хиллари, но из-за снежной слепоты и истощения был вынужден вернуться в лагерь на Южном седле, и умер накануне вечером.

Других подробностей не сообщается. Также неизвестно, когда спустят тела погибших.

Отметим, именно майская погода считается лучшей для восхождения на Эверест. Множество людей уже покорили вершину на этой неделе, и ожидается, что еще больше предпримут попытку в конце этого месяца.