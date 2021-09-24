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При восхождении на Эльбрус погибли пять человек

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Пятница 24 сентября 2021 12:21
При восхождении на Эльбрус погибли пять человек Фото: спасатели эвакуировали 14 альпинистов с Эльбруса (facebook.com/pressmchskbr)
Автор: Артем Горовенко

При восхождении на гору Эльбрус в Российской Федерации погибли пять человек. Группа альпинистов из-за ухудшения погоды попросила о помощи, удалось спасти 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МЧС Кабардино-Балкарской республики.

Сообщается, что на высоте 5 400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного из них была группы травма ноги.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, 5 человек погибли", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе спасательной операции порывы ветра достигали 40-70 м/с, были сильные осадки в виде мокрого снега, температура воздуха опустилась до -20, а видимость составляла не более 1 метра.

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Российская Федерация Эльбрус
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