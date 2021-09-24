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При сходженні на Ельбрус загинули п'ятеро осіб

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П'ятниця 24 вересня 2021 12:21
При сходженні на Ельбрус загинули п'ятеро осіб Фото: рятувальники евакуювали 14 альпіністів з Ельбрусу (facebook.com/pressmchskbr)
Автор: Артем Горовенко

При сходженні на гору Ельбрус в Російській Федерації загинули п'ятеро осіб. Група альпіністів через погіршення погоди попросила про допомогу, вдалося врятувати 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МНС Кабардино-Балкарської республіки.

Повідомляється, що на висоті 5 400 метрів група альпіністів з 19 осіб через погіршення погодних умов попросила про допомогу. За попередньою інформацією, у одного з них була травма ноги.

"В ході пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, 5 осіб загинули", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в ході рятувальної операції пориви вітру досягали 40-70 м/с, були сильні опади у вигляді мокрого снігу, температура повітря опустилася до -20, а видимість становила не більше 1 метра.

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Російська Федерація Эльбрус
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