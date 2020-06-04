Восемь областей и Киев не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

По состоянию на 4 июня в Украине 8 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина. Невозможность отмены карантинных ограничений объясняется несоответствием по трем критериям.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом к ослаблению карантина не готовы г. Киев и еще 8 областей. В частности, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Минздрав определяет условия для смягчения карантина по трем показателям. Так, одним из них есть данные среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Следующим показателем является инцидентность - количество больных, вновь заболевших людей за последние 7 дней на 100 тыс. населения. А также загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью, которая не должна быть больше 50%.

Фото: эпидемической ситуации в областях Украины (moz.gov.ru)

Отметим, наихудшая ситуация заболеваемости коронавирусом в Украине наблюдается во Львовской области и Киеве. Во Львове мэр города Андрей Садовый заявил, что карантин усилят, когда заболеваемость превысит 23%. А мэр столицы Виталий Кличко предложил отменить итоговую аттестацию выпускников 11 классов, а также отменить ВНО для тех, кто не планирует поступать в вузы.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признаками ослабление карантина в течение трех дней подряд региональная комиссия собирается вне очереди и отменяет послабления некоторых противоэпидемических мер.

Напомним, в Украине стартовал новый этап ослабления карантинных ограничений.

Кроме того, по состоянию на 4 июня в Украине зафиксировали 25 410 случаев заражения коронавирусом.