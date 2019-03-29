В Ворзеле произошел пожар

В Ворзеле Киевской области в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сообщается, что на Киевщине пожарные ликвидируют пожар в здании частного предприятия, изготавливающего армейское обмундирование.

"29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования возник пожар на площади 1 тыс. 500 м кв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Кроме того, к тушению привлечено 35 человек. о/с и 7 ед. техники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вечером 24 января произошел пожар в ресторане в Подольском районе города.

Речь идет о ресторане Тике на улице Сагайдачного, 31. По информации сотрудников заведения, сначала загорелась проводка. Они пытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но не удалось.

РБК-Украина писало, что 23 января в Печерском районе Киева в доме произошел пожар, в ходе ликвидации которого из дома было эвакуировано 43 человека, среди которых 4 ребенка.