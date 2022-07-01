Воруя украинский металл, Россия совершает международное военное преступление, - "Метинвест"

По ее словам, компания делает все возможное, чтобы заставить Россию ответить за это воровство. Так, владельцы украденного металла - заводы "Азовсталь", ММКИ и "Запорожсталь" - уже подали ряд заявлений об уголовных преступлениях, эти дела уже зарегистрированы и им даётся ход.

"Мы собираем доказательную базу, готовимся к отслеживанию путей следования этого металла. Мы точно знаем, что первая отгрузка была совершена на РМ3 - подсанкционном судне ростовской компании, которая ранее осуществляла рейсы из Крыма. Далее было ещё два рейса. Также мы работаем над тем, чтобы получить доказательную базу в виде спутниковых снимков, отслеживаем передвижение коммерческих судов по специальным программам в акватории Азовского моря, работаем с юристами, в том числе за рубежом. Мы уведомили всех наших клиентов о том, что им, возможно, другие люди будут предлагать украденную у нас сталь. Мы также пытаемся работать с международными Ассоциациями для того, чтобы поставить блоки на распространение и продажу этой стали возможным покупателям в Азии и Африке и ЕС", - перечислила Романова.

По ее словам, все в мире понимают, что действия России - это воровство, за которое предусмотрена ответственность по международному законодательству.

"Все знают, что это однозначно воровство. Подобные действия классифицируются как военное преступление согласно Римскому уставу Международного уголовного суда. Там однозначно указано: любое посягательство на имущество, любое воровство, любое разрушение в рамках военных действий, которое не обусловлено военной необходимостью, является военным преступлением. Сейчас происходит не просто банальное воровство - происходит военное преступление, которое уголовно наказуемо на уровне международного права. Соответственно, это понимают весь мир и наши клиенты", - резюмировала Романова и высказала надежду, что Турция, как страна, контролирующая выходы из Черного моря, будет помогать Украине в противодействии совершения этих преступлений.

Как известно, Россия вывезла из Украины уже три корабля металла, произведенного на мариупольских предприятиях "Азовсталь" и ММКИ. Кражей этой продукции РФ хвасталась на федеральных каналах. Также Россия уже украла украинского зерна на сумму более 600 миллионов долларов.