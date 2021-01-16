"Ворует у бедных": в России мужчину оштрафовали за пост о Путине

Суд в России оштрафовал жителя Владивостока, который написал в соцсетях пост о том, что президент РФ Владимир Путин ворует деньги у бедных. Сумма штрафа - 40 тысяч рублей (примерно 15 тысяч гривен).

Об этом сообщает МБХ медиа.

Мужчина по имени Гий Какабадзе в 2019 году опубликовал фотографию Путина в соцсетях с подписью "Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым". А потом опубликовал пост с надписью "страна в ж*пе". Сейчас все посты удалены. Таким образом, как говорится в протоколе, активист выразил неуважение к "органам, осуществляющих государственную власть в РФ".

А в ноябре 2020 года его арестовали на семь суток по статье о демонстрации нацистской символики за картинки с изображением Путина в нацистской форме и свастикой на фоне.

Напомним, депутат Николаевского облсовета от ОПЗЖ Максим Невенчанный попал в скандал с новогодним поздравлением. Чиновник опубликовал фотографию, на которой изображен президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения. Пользователи сети уже сообщили, что написали заявление в СБУ.