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"Ворскла" звела внічию матч Прем'єр-ліги проти "Металіста 1925"

Фото: Без голів поки минає 18-й тур УПЛ (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершилася зустріч полтавської "Ворскли" та харківського "Металіста 1925" у рамках 18-го туру чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Ворскла" – "Металіст 1925" – 0:0

Полтавці з перших хвилин захопили ініціативу. Однак, територіальна перевага особливих дивідендів команді Віктора Скрипника не принесла. Фактично перший справжній момент виник аж на 35-й хвилині – харків'янин Ременюк вискочив на побачення з Ісенком, але той перевів на кутовий.

У відповідь Олійник спромігся на удар метрів із 15-ти. Та цього разу добре в гру вступив кіпер "Металіста 1925" Мозіль. А згодом випад Степанюка заблокував оборонець. Апеляції ж щодо гри рукою у нього суддівська бригада проігнорувала.

На старті другої половини "Ворскла" змарнувала ще одну нагоду. Це Павлюк пробив головою після стандарту, але м'яч пройшов над поперечиною. А в середині тайму команди обмінялися моментами. Спершу харків'янин Бичек пробив поруч зі стійкою з-за меж штрафного, а Челядін прямим ударом зі штрафного перевірив на міцність каркас воріт "Металіста 1925".

А згодом матч на понад півгодини перевала повітряна тривога. Вимушена пауза пішла на користь команді Едмара. Гості перехопили ініціативу та створили чимало проблем обороні "Ворскли". Найактивнішим у харків'ян був Бичек, який в одному з епізодів не переграв кіпера в ближньому бою.

Зрештою, жодна з команд так і не змогла відкрити рахунок, тож обидві залишилися у середині турнірної таблиці. "Металіст 1925" набрав 21 очко, а в активі "Ворскли" – 20 пунктів. Наступні поєдинки вони зіграють після міжнародної паузи.

До слова, Україна завершила виступи в єврокубках на 14-й сходинці таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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