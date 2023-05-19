"Ворскла" вдома переграла "Кривбас" і піднялася в топ-6 Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур

"Ворскла" – "Кривбас" – 1:0

Гол: Степанюк, 62

Обережний футбол у перші хвилини був притаманний обом командам. Фактично справді небезпечного моменту довелося чекати аж до 20-ї хвилини. Це криворіжець Луньов пробив метрів із 20-ти, але м'яч просвистів поруч із дев'яткою.

Полтавці ж на цей випад гостей гідну відповідь до кнця тайму так і не спромоглися організувати. Натомість "Кривбас" ледь не скористався перспективним стандартом у роздягальню. Стецьков наважився на прямий удар зі штрафного з 25-ти метрів – над поперечиною.

Вочевидь, отримавши прочухана від Віктора Скрипника в перерві, "Ворскла" полетіла вперед зі стартом другої 45-хвилинки. Ось Сефері хитнув оборонця в штрафному майданчику гостей, але пробив вище воріт. А згодом класна атака правим флангом завершилася двома ударами – постріл Павлюка заблокував оборонець, а Кане на добиванні не влучив у площину.

Гол назрівав, і полтавці таки відкрили рахунок на 62-й хвилині. У "Ворскли" пройшла діагональ із лівого флангу на Степанюка, який головою пробив у дальній кут. Голкіпер криворіжців відбити більярдний постріл не зумів.

Хоч до фінального свистка залишалося ще майже півгодини, "Кривбас" великої кількості моментів не створив. До змарнованих нагод можна зарахувати хіба що удар Семотюка майже з лінії штрафного під поперечину та спробу Дібанго по центру. В обох випадку виручив Ісенко. Цифри на табло так і не змінилися.

Завдяки перемозі "Ворскла" набрала 36 очок і обійшла "Кривбас" у турнірній таблиці. Полтавці тепер ідуть шостими, а криворіжці опустилися на 7-ме місце (35 очок).