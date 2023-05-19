"Ворскла" дома обыграла "Кривбасс" и поднялась в топ-6 Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 27-й тур

"Ворскла" – "Кривбасс" – 1:0

Гол: Степанюк, 62

Осторожный футбол в первые минуты взяли на вооружение обе команды. Фактически по-настоящему опасного момента пришлось ждать аж до 20-й минуты. Это криворожец Лунев пробил метров с 20-ти, но мяч просвистел возле девятки.

Полтавцы же на этот выпад гостей организовать достойный ответ до конца тайма так и не сумели. В свою очередь "Кривбасс" едва не воспользовался перспективным стандартом в раздевалку. Стецьков решился на прямой удар со штрафного в 25-ти метрах – выше перекладины.

Вероятно получив взбучку от Виктора Скрипника в перерыве, "Ворскла" полетела вперед со стартом второй 45-минутки. Вот Сефери качнул защитника в штрафной площадке гостей, но пробил выше ворот. А вскоре классная атака по правому флангу завершилась двумя ударами – выстрел Павлюка заблокировал защитник, а Кане на добивании не попал в створ.

Гол назревал, и полтавцы все же открыли счет на 62-й минуте. У "Ворсклы" прошла диагональ с левого фланга на Степанюка, который головой пробив в дальний угол. Голкипер криворожцев отбить бильярдный выстрел не смог.

Хотя до финального свистка оставалось еще около получаса, "Кривбасс" большого количества моментов не создал. К упущенным возможностям можно отнести разве что удар Семотюка почти с линии штрафной под перекладину и попытку Дибанго по центру. В обоих случаях выручил Исенко. Цифры на табло так и не изменились.

Благодаря победе "Ворскла" набрала 36 очков и обошла "Кривбасс" в турнирной таблице. Полтавчане теперь идут шестыми, а криворожцы опустились на 7-е место (35 очков).