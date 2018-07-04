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"Ворскла" усилилась двумя хавбеками перед стартом нового чемпионата

НовостиСпорт    04.07.2018 - 14:54
Фото: Мысык и Габелок стали игроками "Ворсклы" (vorskla.com.ua)
Фото: Мысык и Габелок стали игроками "Ворсклы" (vorskla.com.ua)

Команду пополнили двое новичков

Полтавская "Ворскла" объявила о подписании контрактов с полузащитниками Артемом Габелок и Марьяном Мысыком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На три года рассчитано трудовое соглашение талантливого 21-летнего полузащитника Марьяна Мысыка, последним клубом которого была каменская "Сталь". Кроме того ранее уроженец Радехова, что на Львовщине, выступал за ФК "Львов" и донецкий "Металлург".

Уроженец Днепра хавбек Артем Габелок прошел "Шахтер-3", "Шахтер" U-19 и дубль "горняков", после чего решил попробовать свои силы в зарубежном чемпионате - защищал цвета "Спартакса" из Юрмалы. Контракт Артема с "Ворсклой" будет действовать в течение двух последующих лет.

 

Чемпионат Украины сезона 2018/19 стартует 22 июля. Ему будет предшествовать матч за Суперкубок Украины 21 июля в Одессе, где сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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Теги публикации: Ворскла, Чемпионат Украины, УПЛ, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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