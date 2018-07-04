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"Ворскла" підсилилася двома хавбеками перед стартом нового чемпіонату

НовиниСпорт    04.07.2018 - 14:54
Фото: Мисик і Габелок стали гравцями "Ворскли" (vorskla.com.ua)
Фото: Мисик і Габелок стали гравцями "Ворскли" (vorskla.com.ua)

Команду поповнили двоє новачків

Полтавська "Ворскла" оголосила про підписання контрактів з півзахисниками Артемом Габелоком та Мар'яном Мисиком. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

На три роки розрахована трудова угода талановитого 21-річного півзахисника Мар’яна Мисика, останнім клубом якого була кам’янська "Сталь". Окрім того раніше уродженець Радехова, що на Львівщині, виступав за ФК "Львів" та донецький "Металург".

Уродженець Дніпра хавбек Артем Габелок пройшов "Шахтар-3", "Шахтар" U-19 та дубль "гірників", опісля чого вирішив спробувати свої сили в закордонному чемпіонаті - захищав кольори "Спартакса" із Юрмали. Контракт Артема з "Ворсклою" діятиме впродовж двох наступних років.

 

Чемпіонат України сезону 2018/19 стартує 22 липня. Йому передуватиме матч за Суперкубок України 21 липня в Одесі, де зіграють донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

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Теги публікації: Ворскла, Чемпионат Украины, УПЛ, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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