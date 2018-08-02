"Ворскла" усилилась двумя бразильскими футболистами

Артур и Николас Карека заключили соглашения с полтавчанами

"Ворскла" объявила о переходе двух бразильских легионеров Артура и Николаса Кареки. Об этом сообщается на официальном сайте полтавского клуба.

Артур подписал контракт на 2,5 года. Защитник пришел в клуб на правах свободного агента из "Интернасьоналя". Вторую половину прошлого сезона Артур провел в бразильской серии B за "Бразиль де Пелотас", сыграв 5 матчей.

Карека был арендован у "Гремио" на один сезон. Форвард также в прошлом году выступал в аренде за "Оэсте" в бразильской серии B, сыграв в шести матчах.

Отмечается, что в своем дебютном матче за полтавчан двое бразильских легионеров успели запомниться исполнительными действиями и высоким индивидуальным мастерством. Новобранцы "Ворсклы" сыграли 45 минут товарищеского матча с "Кременем" (2:1).

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