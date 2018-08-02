"Ворскла" підсилилася двома бразильськими футболістами

Артур і Ніколас Карека уклали угоди з полтавчанами

"Ворскла" оголосила про перехід двох бразильських легіонерів Артура і Ніколаса Карека. Про це повідомляється на офіційному сайті полтавського клубу.

Артур підписав контракт на 2,5 роки. Захисник прийшов в клуб на правах вільного агента з "Інтернасьоналя". Другу половину минулого сезону Артур провів в бразильській серії B за "Бразиль де Пелотас", зігравши 5 матчів.

Карека був орендований у "Греміо" на один сезон. Форвард також в минулому році виступав в оренді за "Оесте" в бразильській серії B, зігравши в шести матчах.

Зазначається, що у своєму дебютному матчі за полтавчан двоє бразильських легіонерів встигли запам’ятатися старанними діями та високою індивідуальною майстерністю. Новобранці "Ворскли" відіграли 45 хвилин товариського матчу з "Кременем" (2:1).

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