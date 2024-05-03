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"Ворскла" – "Шахтар": фінал Кубка України отримав транслятора

Фото: "Гірники" двічі переграли полтавців у нинішньому сезоні (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Полтавська "Ворскла" позмагається з донецьким "Шахтарем" за Кубок України 2023/24. Трансляція фіналу національних змагань буде безкоштовною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч "Ворскла" – "Шахтар" відбудеться 15 травня в Рівному. Поєдинок прийме місцева арена "Авангард". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

У цифровому мовленні T2 матч покаже в прямому ефірі телеканал ICTV2. Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. Користувачі онлайн-платформ із функцією телебачення також зможуть переглянути фінал.

На шляху до вирішального матчу "Шахтар" вибив рівненський "Верес", сумську "Вікторію" і одеський "Чорноморець". Натомість "Ворскла" пройшла харківський "Металіст 1925", київську "Оболонь" і житомирське "Полісся". У двох очних поєдинках під егідою УПЛ перемогли "гірники" (2:1, 1:0).

Що відомо про Кубок України

Другий за престижністю національний турнір. Перший розіграш відбувся в 1992 році, а переможцем тоді став одеський "Чорноморець".

З тих пір зіграли 29 фіналів. "Шахтар" разом із київським "Динамо" ділить першість за кількістю здобутих кубків (по 13). Двічі в турнірі тріумфував "Чорноморець", а ще по одному трофею завоювали сімферопольська "Таврія" і "Ворскла". У фіналі сезону 2008/09 полтавці мінімально здолали "Шахтар".

Рівненський "Авангард" – стадіон фіналу національного кубка цьогоріч. Арена вперше в історії прийматиме вирішальний матч такого рівня. Рівне стане дев'ятим після Києва, Харкова, Дніпра, Сум, Полтави, Львова, Запоріжжя і Тернополя містом-господарем фіналу.

До слова, раніше пригадали топ-5 бомбардирів Прем'єр-ліги всіх часів.

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