"Ворскла" потеряла двух ведущих исполнителей перед стартом в Лиге конференций

Накануне матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа тренерский штаб полтавской "Ворсклы" столкнулся с кадровыми проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Полтавчане полетели в Швецию без двух футболистов основы. Не помогут "Ворскле" в Стокгольме защитник Владимир Чеснаков и хавбек Александр Скляр.

В предыдущем сезоне оба травмированных украинца были среди лидеров команды. В частности, Чеснаков отыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист. Скляр сыграл 14 поединков в общей сложности, в которых оформил 2 гола и 6 результативных передач.

Всего новый наставник "Ворсклы" Виктор Скрипник взял на выезд 25 исполнителей. Среди них и легионеры – бразильцы Филипе и Марлисон, ганец Якубу, македонец Зайков, ховарт Пуцлин, испанец Амилькар и люксембуржец Венсан Тилль.

Также в обойме полтавчан Денис Олейник. Бывший вингер сборной Украины (12 матчей) вернулся в УПЛ летом из финского СИКа.

Заявка "Ворсклы" на первый матч против АИКа:

Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко, Домолега

Защитники: Пердута, Филипе, Бацула, Якубу, Яворский, Изотов, Крупский, Хрипчук, Зайков, Мельничук

Полузащитники: Пуцлин, Черныш, Челядин, Амилькар, Кулаковский, Олейник

Нападающие: Кравчук, Степанюк, В. Тилль, Козыренко, Марлисон



Матч "Ворскла" – АИК состоится на стадионе "Tele2 Арена" в Стокгольме. Начало поединка в 20:00 по Киеву. Транслировать матч будет клубный YouTube-канал полтавчан.