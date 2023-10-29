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"Ворскла" з подвійним камбеком вирвала нічию в "Металіста 1925" у Прем'єр-лізі

Фото: Полтавці двічі врятувалися в домашньому матчі УПЛ (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Полтавська "Ворскла" бойовою нічиєю завершила матч проти харківського "Металіста 1925" у 12-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Ворскла" – "Металіст 1925" – 2:2

Голи: Корнієнко, 47, Нестеренко, 82 – Сидоров, 17, Фарина, 78

 

Харків'янам вдалося забити швидкий м'яч із фактично першого моменту на дві команди. На 17-й хвилині Юсов пробив із-за меж штрафного та змусив попрацювати Ісенка. Воротар полтавців відбив перед собою, а Сидоров успішно зіграв на добиванні.

Відігратися "Ворскла" зуміла на старті другої половини. Це Корнієнко з другої спроби зумів пробити голкіпера гостей. Мозіль парирував перший удар оборонця з гострого кута після передачі Скляра. Утім, відбити другий постріл орендованого в "Шахтаря" українця не зумів – 1:1.

Наступний обмін голами стався в ендшпілі зустрічі. Спершу знову вперед вийшов "Металіст 1925" – Фарина обікрав опонента на підступах до штрафного та потужним ударом під поперечину змусив капітулювати Ісенка. Проте, за якихось чотири хвилини Нестеренко виконав невдалий навіс, але ще гірше зіграв Мозіль, змахнувши м'яч у власні ворота.

Отже, бойова нічия залишила обидві команди в середині турнірної таблиці. "Ворскла" набрала 14 пунктів і посідає 9-те місце. Натомість "Металіст 1925" здобув 12 очок і йде 11-м.

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів від УЄФА.

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