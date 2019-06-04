"Ворскла" назначила Косовского полноценным тренером

Виталий Косовский назначен главным тренером полтавской "Ворсклы". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок трудового договора тренера с клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на два.

Специалист на протяжении второго этапа УПЛ сезона 2018/19 был лишь исполняющим обязанности главного тренера после того, как "Ворскла" рассталась с Василием Сачко.

По итогам сезона полтавчане заняли 7 место в УПЛ и тем самым стали лучшей командой второй шестерки.

Напомним, новым главным тренером "Зари" стал Виктор Скрипник. Контракт с наставником подписан сроком на три года. Луганчане завершили сезон в УПЛ на 5 месте и сыграют в Лиге Европы.