Ворожа країна: ставлення українців до Китаю значно погіршилося

Якщо у жовтні минулого року Китай вважали скоріше нейтральною країною (63%), наразі ця оцінка змінилась на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.

Щодо Туреччини збільшилась оцінка її як нейтральної країни: 48% вважають її нейтральною, 40% - дружньою, тоді як минулого року оцінка її як дружньої країни (51%) була більша ніж як нейтральної (39%).

Друзі України

Ставлення українців до найбільших країн союзників залишається дуже позитивним: 94% вважають Польщу дружньою країною, 86% вважають дружніми США, 85% - Велику Британію.

Ставлення до Німеччини серед українців продовжує покращуватись: відсоток оцінки її як дружньої країни зріс з 65% минулого року до 80% наразі.

Ставлення до Китаю

Нагадаємо в жовтні 2022 року Китай для українців залишався переважно нейтральною країною. У 2023 році китайський режим висунув так званий "мирний план", який передбачає окупацію Росією захопленої частини території України. Пекін заявляє про підтримку Кремля, а китайський диктатор Сі Цзіньпін навесні приїздив до Володимира Путіна, на арешт якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер.

До війни Китай був найбільшим торгівельним партнером України. Зараз Україна здебільшого торгує з країнами ЄС.

Опитування проведено 1-2 червня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.