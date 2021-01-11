ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Крали кабелі: у Харківській області двом поліцейським загрожує 6 років в'язниці

Харківська область, Понеділок 11 січня 2021 18:26
Крали кабелі: у Харківській області двом поліцейським загрожує 6 років в'язниці
Фото: автомобіль з краденими кабелями (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Харківській області затримали працівника головуправління Нацполіції та інспектора управління патрульної поліції, а також двох їх спільників. Затриманих підозрюють у крадіжці магістральних кабелів "Укртелекому" та Держспецзв'язку.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Правоохоронців та їх спільників затримали 8 січня після того, як вони проникли у сховище, де розміщувалися магістральні кабельні лінії зв'язку. Вони зрізали кабелі, змотали їх у шість бухт та поклали в багажник автомобіля.

"Під час обшуків виявлено та вилучено схеми місцевості, спеціальні інструменти, кабелі зв’язку. Загальна сума збитків буде встановлена після проведення ряду відповідних експертиз", - заявили в ДБР.

Затриманим вже повідомили про підозру у таємному викраденні чужого майна за попередньою змовою - частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 6 років перебування за ґратами.

Нагадаємо, минулого року в Україні ухвалили закон про посилення покарання за крадіжку кабелів. За вчинення даного злочину передбачили покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ХарківполициякрадіжкаДБР

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся