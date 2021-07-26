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Воровали 30 тонн горючего ежемесячно: в "Укрзализныце" разоблачили схему

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Ровно, Понедельник 26 июля 2021 15:16
Воровали 30 тонн горючего ежемесячно: в "Укрзализныце" разоблачили схему Фото: в "Укрзализныце" разоблачили схему (gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Работников Ровенского филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" разоблачили на хищении топлива. Их подозревают в том, что они ежемесячно воровали 30 тонн горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, группа служащих систематически разворовывала горючее государственного общества. Они дважды в день - утром и вечером откачивали с маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно, которые работники реализовывали, сообщили в прокуратуре.

По результатам проведенных негласных следственных действий, в форме контроля за совершением преступления в виде оперативной закупки, у них приобрели 200 литров похищенного топлива.

"Правоохранители задержали пятерых должностных лиц предприятия в порядке ст. 208 УПК Украины при хищения горюче-смазочных материалов. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц. Изъято более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, 5 автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива, мобильные телефоны, денежные средства в разной валюте, банковские карты, черновые записи.

Фото: в "Укрзализныце" разоблачили схему (gp.gov.ua)

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Укрзализныця коррупция
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