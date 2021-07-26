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Крали 30 тонн пального щомісячно: в "Укрзалізниці" викрили схему

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Рівне, Понеділок 26 липня 2021 15:16
Крали 30 тонн пального щомісячно: в "Укрзалізниці" викрили схему Фото: в "Укрзалізниці" викрили схему (gp.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Працівників Рівненської філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" викрито на розкраданні палива. Їх підозрюють у тому, що вони щомісяця крали 30 тонн пального.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, група службовців систематично розкрадала пальне державного товариства. Вони двічі на день - вранці і ввечері відкачували із маневрових тепловозів пальне. Таким чином привласнювалось від 15 до 30 тонн щомісячно, які працівники реалізовували, повідомили в прокуратурі.

За результатами проведених негласних слідчих дій, у формі контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки, у них придбано 200 літрів викраденого пального.

"Правоохоронці затримали п’ятьох службових осіб підприємства в порядку ст. 208 КПК України під час розкрадання паливно-мастильних матеріалів. Наразі затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у приміщеннях підприємства та за місцем проживання службових осіб. Вилучено понад 1400 літрів дизельного палива, каністри із залишками пального, засоби для його відкачування, 5 автомобілів, які використовувались для перевезення викраденого пального, мобільні телефони, грошові кошти в різній валюті, банківські картки, чорнові записи.

Фото: в "Укрзалізниці" викрили схему (gp.gov.ua)

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