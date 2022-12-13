Воротар "Оттави" з дуетом колег окупував топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

35-річний воротар зберіг свої ворота на замку в домашньому протистоянні з "Анахаймом" (3:0). Досвідчений канадець зробив 32 сейви та оформив перший у кампанії 2022/23 шатаут.

Упевнена гра Телбота надихнула партнерів по команді на голи. У першому періоді рахунок із передачі Зайцева відкрив Келлі. А далі дубль оформив Дебрінкет. Американський нападник двічі реалізував більшість "сенаторів".

Чемпіон світу-2016 Телбот, який раніше захищав кольори "Рейнджерс", "Едмонтона", "Філадельфії", "Калгарі" та "Міннесоти", проводить перший сезон у складі "Оттави". Шатаут у ніч проти вівторка – загалом 28-й у кар'єрі голкіпера. Рекордсменом НХЛ залишається Мартін Бродо (125 "сухих" матчів).

Доповнили трійку зірок вечора ще два воротарі. Джордан Біннінгтон зробив 25 сейвів у складі "Сент-Луїса" та допоміг здолати "Нешвілл" в овертаймі (1:0). Натомість голкіпер "Монреаля" Джейк Аллен парирував 34 удари в переможному матчі проти "Калгарі" (2:1 ОТ).