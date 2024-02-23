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Воротар "Кароліни" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Пьотр Кочєтков забезпечив "Гаррікейнз" суху перемогу (facebook.com/Hurricanes)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Кароліни Гаррікейнз" Пьотра Кочєткова першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

24-річний росіянин доклався до перемоги над "Флоридою" з футбольним рахунком (1:0). Єдиною шайбою у складі "Гаррікейнз" відзначився Ахо за 19 секунд до фінальної сирени.

Кочєтков парирував 44 кидки хокеїстів "Пантерз". Відсоток сейвів голкіпера прогнозовано склав 100%. Цей шатаут став третім у нинішньому сезоні (29 матчів). Коефіцієнт надійності Кочєткова зріс до 2.37 пункта.

Сезон 2023/24 став для російського воротаря третім під егідою НХЛ. Також він захищав кольори "Чикаго" та "Сірак'юз" в АХЛ. У попередній кампанії Кочєтков дійшов із командою до фіналу конференції, де "Кароліна" поступилася саме "Флориді".

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Сент-Луїса" Павєл Бучнєвіч і його одноклубник-воротар Джордан Біннінгтон. Перший оформив хет-трик у протистоянні з "Айлендерс" (4:0). Натомість другий парирував 38 кидків і завершив матч шатаутом.

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні форвард "Торонто" Меттьюз очолив трійку зірок із дублем проти "Арізони".

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