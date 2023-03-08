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Воротар "Калгарі" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Якоб Маркстрьом оформив перший "сухий" матч у сезоні (facebook.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав голкіпера "Калгарі Флеймз" Якоба Маркстрьома найкращим виконавцем чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений воротар гарантував альбертцям виїзну перемогу над "Міннесотою" (1:0 Б). Він упорався з усіма кидками суперників упродовж основного часу та овертайму.

Маркстрьом загалом виконав 40 сейвів. Шведський голкіпер оформив перший шатаут у нинішньому сезоні НХЛ. У попередній кампанії він мав 10 "сухих" поєдинків. Лише в серії булітів скандинава переграв Гудро, але Кадрі та Тоффолі влучними кидками принесли "Флеймз" перемогу в післяматчевій серії.

Завдяки перемозі "Калгарі" продовжив переслідування чільної четвірки Тихоокеанського дивізіону. Команда з провінції Альберта набрала 71 очко та на сім пунктів відстає від "Едмонтона". "Міннесота" натомість посідає друге місце в Центральному дивізіоні та проходить у плей-офф.

Доповнили топ-3 зірок вечора вінгер "Піттсбурга" Джейсон Цукер і центрфорвард "Тампи-Бей" Алекс Кіллорн. Перший оформив дубль у протистоянні з "Коламбусом" (5:4 ОТ). Другий же закинув дві шайби та віддав асист проти "Філадельфії" (5:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

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