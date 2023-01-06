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Воротар із рекордом сейвів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Юусе Сарос приймає вітання партнерів (twitter.com/PredsNHL)
Автор: Антон Федорців

Нагорі топ-трійки зірок ігрового дня в Національній хокейній лізі опинився голкіпер "Нешвілл Предаторз" Юусе Сарос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

27-річний воротар упевненою грою допоміг теннессійцям здолати "Кароліну" на виїзді (3:2). Фін оформив 64 (!) сейви за три періоди протистояння.

Цей показник Сароса – новий рекорд "Предаторз" в історії виступів у НХЛ. Дебютним сезоном "Нешвілла" була кампанія 1998/99. Сам фінський голкіпер, який перебрався до Теннессі перед сезоном 2015/16, може також похвалитися 18-ма шатаутами в кар'єрі. Йому ж належав і попередній рекорд – 49 сейвів.

Перемога над "Кароліною", однак, не надто змінила турнірне становище "Предаторз". Команда Сароса йде лише 6-ю в Центральному дивізіоні та не проходить у плей-офф сезону з шестиочковим відставанням. Лідирують там "Даллас", "Вінніпег" і "Міннесота".

Доповнили топ-3 зірок центрфорвард "Бостона" Трент Фредерік і вінгер "Ванкувера" Андрєй Кузьменко. Перший дублем допоміг переграти "Лос-Анджелес Кінгз" на виїзді (5:2). Натомість другий дві шайби в домашньому протистоянні з "Колорадо" (4:2)

До слова, молодіжна збірна Канади виграла чемпіонат світу-2023 завдяки перемозі над Чехією U-20.

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