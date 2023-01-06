Воротар із рекордом сейвів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

27-річний воротар упевненою грою допоміг теннессійцям здолати "Кароліну" на виїзді (3:2). Фін оформив 64 (!) сейви за три періоди протистояння.

Цей показник Сароса – новий рекорд "Предаторз" в історії виступів у НХЛ. Дебютним сезоном "Нешвілла" була кампанія 1998/99. Сам фінський голкіпер, який перебрався до Теннессі перед сезоном 2015/16, може також похвалитися 18-ма шатаутами в кар'єрі. Йому ж належав і попередній рекорд – 49 сейвів.

Перемога над "Кароліною", однак, не надто змінила турнірне становище "Предаторз". Команда Сароса йде лише 6-ю в Центральному дивізіоні та не проходить у плей-офф сезону з шестиочковим відставанням. Лідирують там "Даллас", "Вінніпег" і "Міннесота".

Доповнили топ-3 зірок центрфорвард "Бостона" Трент Фредерік і вінгер "Ванкувера" Андрєй Кузьменко. Перший дублем допоміг переграти "Лос-Анджелес Кінгз" на виїзді (5:2). Натомість другий дві шайби в домашньому протистоянні з "Колорадо" (4:2)