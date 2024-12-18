UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Воронезькій області росіяни скаржилися на вибухи: регіон атакували БпЛА

Фото: губернатор регіону говорив про атаку БпЛА (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч з 17 на 18 грудня у Воронезькій області Росії було голосно. Місцеві жителі скаржилися на вибухи в небі над регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Росіяни розповіли каналу SHOT, що всього було чути близько 4-6 вибухів. До того моменту, за попередньою інформацією, нібито було збито кілька повітряних цілей. Стверджується, що на відео, яке публікують у мережі, кадри знищення одного з безпілотних літальних апаратів.

 

"Пожеж і руйнувань на землі, за даними очевидців, поки що не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Також SHOT нагадав про заяву губернатора Воронезької області Олександра Гусєва. Трохи раніше він повідомляв, що черговими силами ППО в одному з районів регіону нібито був виявлений і знищений український безпілотник.

Крім того, Гусєв стверджував, що постраждалих і руйнувань не було.

 

Нагадаємо, рівно тиждень тому, в ніч на середу 11 грудня, дрони ГУР і Сил Оборони України атакували паливно-енергетичний комплекс у Брянській області Росії. Унаслідок атаки було пошкоджено щонайменше дві цистерни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВоронежская область