У Воронезькій області росіяни скаржилися на вибухи: регіон атакували БпЛА

Росіяни розповіли каналу SHOT, що всього було чути близько 4-6 вибухів. До того моменту, за попередньою інформацією, нібито було збито кілька повітряних цілей. Стверджується, що на відео, яке публікують у мережі, кадри знищення одного з безпілотних літальних апаратів.

"Пожеж і руйнувань на землі, за даними очевидців, поки що не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Також SHOT нагадав про заяву губернатора Воронезької області Олександра Гусєва. Трохи раніше він повідомляв, що черговими силами ППО в одному з районів регіону нібито був виявлений і знищений український безпілотник.

Крім того, Гусєв стверджував, що постраждалих і руйнувань не було.