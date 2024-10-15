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У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою КАБів

Харків , Вівторок 15 жовтня 2024 21:28
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У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою КАБів Фото: у Харкові пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові ввечері 15 жовтня пролунали вибухи. Росіяни завдають по місту ударів КАБами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Харкові чутно вибухи - місто під атакою КАБів. Будьте обережні - у повітрі ще КАБи", - повідомив Терехов.

За словами Синєгубова, окупанти завдають ударів по Харкову та району.

За попередніми даними, зафіксовані влучання у Харківському районі. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Обстріл України 15 жовтня

У ніч на 15 жовтня російські війська запустили по Україні сім зенітних керованих ракет С-300/400, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 17 ударних безпілотників.

Загалом протиповітряній обороні вдалось збити 12 дронів. Ще чотири були втрачені внаслідок активної протидії РЕБ.

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Харків Війна в Україні Вибухи
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