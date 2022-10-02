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Ворог всю ніч атакував два райони Дніпропетровської області: які наслідки

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Дніпропетровська область, Неділя 02 жовтня 2022 08:06
Ворог всю ніч атакував два райони Дніпропетровської області: які наслідки Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти всю ніч атакували два райони на Дніпровщині - Нікопольський та Криворізький.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії.

У самому Нікополі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюються. Без втрат.

До Кривого Рогу після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. Потрапив до будівлі місцевого ліцею у центрі міста. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі ворог атакував обласний центр Запоріжжя та найближчі околиці.

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Дніпропетровська область
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