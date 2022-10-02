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Враг всю ночь атаковал два района Днепропетровской области: какие последствия

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Днепропетровская область, Воскресенье 02 октября 2022 08:06
Враг всю ночь атаковал два района Днепропетровской области: какие последствия Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты всю ночь атаковали два района в Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Никопольский район враг накрыл огнем из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии.

В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. В Красногригорьевской громаде масштабы разрушений уточняются. Без потерь.

В Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе. Попал в здание местного лицея в центре города. Разрушил два этажа. Произошел пожар. Никто не пострадал.

Напомним, ночью враг атаковал областной центр Запорожья и ближайшие окрестности.

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Днепропетровская область
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