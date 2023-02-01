Ворог вдався до економії. Кораблі випускають лише 30-40% наявних ракет, - Гуменюк

Як зазначила Гуменюк, на даному етапі в акваторії Чорного та Азовського морів знаходяться три ракетоносії ворога, один з яких підводний, та 20 ракет типу "Калібр", готових до використання.

"Обстановка у морях досить динамічно змінюється. Корабельне угруповання ворога щоразу змінює свій кількісний склад і в певному сенсі якісний. Так, якщо вчора під час досить тривалих повітряних тривог, неодноразових на півдні України, корабельне угруповання збільшилося на один ракетоносій і додався підводний човен, то за ніч ця кількість зменшилася", - уточнила речниця.

Також Гуменюк прокоментувала інформацію про те, що російські кораблі часто виходять у море із порожніми пусковими установками.

"Не можу говорити і гарантувати, що вони виходять не спорядженими, тому що ми спостерігаємо за тим, що саме роботи зі спорядження проводяться. І корабельне угруповання виходить, зазвичай, до виконання бойових завдань. І те, що вони використовують у середньому 30-40% того заряду під час масованих ракетних атак, які мають на бортах, це, як правило, показник того, що вони економлять ракети, а кожен "Калібр" має конкретне завдання. Нагадаю, що це високоточні ракети. І ймовірніше саме вони споряджаються за конкретними об'єктами, за конкретними координатами, які є. Це об'єкти критичної інфраструктури, енергетики, військові об'єкти, можливо, портової інфраструктури. Але наша протиповітряна оборона і з ними може досить легко впоратися", - підкреслила вона.

Тому, як констатувала Гуменюк, росіяни випускають ту кількість ракет, яку можуть собі дозволити на цей момент.

"Проте вважати наявність ракетоносіїв несуттєвою загрозою не рекомендую, бо таки поодинокі удари, які випускаються не в комплексі, не в масованій ракетній атаці, на пам'яті та в історії розвитку подій повномасштабного вторгнення були досить результативними. Тому зброя ця досить серйозна. Вона загрожує не лише Одеській області, тому що тактико-технічні характеристики цих ракет дозволяють досягати будь-якої точки на всій території України", - резюмувала начальник пресцентру.